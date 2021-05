Covid: Marche, -17 ricoveri in 24ore, invariati in Intensiva

(ANSA) - ANCONA, 07 MAG - Ancora un calo di ricoveri nelle Marche per Covid-19: nell'ultima giornata sono passati da 438 a 421 (-17) per la diminuzione di pazienti in reparti non intensivi (247; -14) e in Terapia semintensiva (109; -3) a fronte di ricoveri in Terapia intensiva rimasti invariati (65).

Nell'ultima giornata 30 persone dimesse. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Gli ospiti di strutture territoriali sono 137 (-10) e gli assistiti nei pronto soccorso 8 (+2). In calo anche positivi in isolamento domiciliare (5.245 (-67) e le quarantene (11.519 (-207; 3.546 persone con sintomi e 143 operatori sanitari). I guariti/dimessi sono saliti a 90.607 (+400). (ANSA).