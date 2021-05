Terremoto, Legnini, con ordinanze speciali tempi dimezzati

(ANSA) - ANCONA, 06 MAG - "Le Ordinanze speciali in deroga abbatteranno drasticamente i tempi della ricostruzione, mediamente li dimezzeranno. Ma per velocizzare ulteriormente sarebbe importante avere qualcuno che ci donasse i progetti, in tal senso faccio un appello": a dirlo è stato il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, nel corso della conferenza stampa in cui sono state annunciate le firme di 7 Ordinanze speciali. Il commissario ha spiegato che per arrivare alla definizione di un progetto, attraverso il normale iter amministrativo serve quasi un anno. Legnini ha anche sottolineato che con le Ordinanze speciali i tempi di attuazione e conclusione di un cantiere vanno dai 6 ai 36 mesi.

