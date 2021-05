Teatro Jesi riapre con opera lirica contemporanea di Marco Betta

(ANSA) - JESI, 05 MAG - Il Teatro Pergolesi di Jesi è pronto a riaprire le attività di spettacolo al pubblico e lo farà riprendendo la Stagione Lirica di Tradizione dal punto esatto in cui, dopo una inaugurazione di successo, era stata interrotta nell'ottobre 2020.

"Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati - fa sapere la Fondazione Pergolesi Spontini - con la riprogrammazione dell'opera contemporanea di Marco Betta con soggetto e testo di Dario Oliveri, 'Notte per me luminosa. Scene liriche su personaggi dell'Orlando Furioso', in scena sabato 29 maggio ore 19 e domenica 30 maggio ore 16. Acquistare un biglietto sarà un gesto di fiducia e di sostegno alla nostra ripartenza: per tornare insieme a vivere la bellezza del Teatro!". Prevista anche un'anteprima riservata ai giovani, il 27 maggio ore 16. Si tratta di un nuova produzione, firmata dalla Fondazione jesina, del titolo scritto nel 2016. Marco Attura dirige l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, la regia è Matteo Mazzoni, light designer Ludovico Gobbi, video designer Luca Attili. Le scene sono state progettate e realizzate a Jesi da due studentesse dell'Accademia di belle Arti di Macerata, Alice Gentili e Ginevra Fusari. Protagonisti dell'opera sono tre cantanti lirici e un attore: Giacomo Medici nei ruoli di Orlando/Pastore, Aloisa Aisemberg (Medoro/Astolfo) e Margherita Hibel (Angelica), voce recitante Michele Bandini nel ruolo di Ludovico Ariosto. 'Notte per me luminosa', è una narrazione con parti recitate e cantate, ambientata in una notte d'estate del 1533, e immagina gli ultimi istanti di vita di Ariosto, tra le apparizioni dei personaggi della sua opera più celebre. E' un'opera che si alimenta di altre opere, poetiche e musicali, da Monteverdi a Calvino, da Borges ad Erasmo da Rotterdam e Manuel de Cervantes.

Il 15 giugno il Teatro Pergolesi riprende anche uno dei titoli più attesi della scorsa stagione di prosa, pure sospeso nel primo lockdown: 'Misericordia' di Emma Dante. (ANSA).