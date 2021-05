Estate, a Numana seconda palestra all'aperto

(ANSA) - NUMANA, 05 MAG - Una palestra all'aperto per fare ginnastica. Numana fa il bis e inaugura il secondo spazio outdoor sul lungomare nord. Dopo il successo ottenuto dall'area realizzata al piazzale Adriatico di Marcelli, l'amministrazione ha deciso di allargare l'offerta, in considerazione anche delle norme anti covid che non consentono l'utilizzo di palestre al chiuso. La nuova area fitness outdoor è situata nell'arenile adiacente a via Del Golfo, sempre sul litorale nord. Uno spazio di circa 100 metri quadrati, attrezzato come una vera e propria palestra ma all'aperto. L'area è dotata di un percorso a circuito con nuovi attrezzi certificati di Street Workout, specifici per l'uso esterno, che permetteranno di allenarsi in sicurezza grazie anche ai pannelli informativi presenti. Queste attrezzature sono semplici da utilizzare e fruibili da chiunque, a prescindere dall'età e dal livello di allenamento.

"L'obiettivo - dichiara il sindaco Gianluigi Tombolini - è quello di fornire alla cittadinanza e ai turisti un percorso fitness innovativo, in una zona del litorale già abitualmente frequentata da persone che svolgono attività fisica, dotato di attrezzature che permettono un allenamento completo all'aria aperta che, complice anche la situazione di emergenza sanitaria, è una pratica che sempre più persone di ogni età scelgono per uno stile di vita salutare in un contesto naturale". (ANSA).