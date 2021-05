Covid, -15 ricoveri nelle Marche, sono 459

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Continuano a scendere i ricoveri per covi negli ospedali delle Marche, arrivati a 459, -16 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 68 (-1), quelli in semi intensiva 123 (invariato), quelli in reparti non intensivi 268 (-15). Nell'ultima giornata, secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, si sono stati anche 38 dimessi. Otto le persone nei pronto soccorso, tecnicamente non considerate tra i ricoverati, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 154. I positivi in isolamento domiciliare sono 5.414, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 5.873. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 12.156 di cui 3.634 sintomatici, 149 operatori sanitari. I dimessi/guariti da inizio pandemia salgono a 89.811. (ANSA).