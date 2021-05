Vaccini, seconda dose utenti e operatori Anffas Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 04 MAG - Utenti e operatori dell'Anffas di Civitanova Marche hanno concluso il ciclo di vaccinazioni anti covid. Venerdì 30 aprile una sessantina tra ospiti e collaboratori hanno avuto la somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer, la prima era stata inoculata ad inizio mese. Sono così stati rispettati i circa 21 giorni di attesa per il richiamo.

La seconda dose è andata ai ragazzi dei centri diurni di Civitanova e Montecosaro e a quelli del residenziale di Civitanova. "È per noi un traguardo veramente importante - dicono i responsabili dell'Anffas Civitanova -, un sospiro di sollievo che ci auguriamo possa darci una maggiore tranquillità.

Sperando così che anche possibili eventi avversi possano essere superati senza pericolosi effetti negativi. Appena c'è stata la possibilità di aderire alla campagna, ci siamo subito mossi e il completamento della vaccinazione è arrivato nei giusti tempi. Ringraziamo l'Asur Area Vasta 3 per la sensibilità e l'azienda Kos, che si è coordinata per eseguire le iniezioni nei nostri centri.

Operatori ed utenti stanno tutti bene e nessuno ha avuto complicazioni a seguito della campagna vaccinale. Ora l'intenzione è quella di partire quanto prima con le somministrazioni per i caregiver degli utenti dei diurni".

Dopo il lockdown del 2020, l'Anffas Onlus Civitanova ha riattivato i suoi due Centri Diurni lo scorso luglio in piena sicurezza e seguendo le normative in vigore. Il Centro Residenziale di via Trilussa ha invece sempre operato a pieno regime, per assicurare un servizio essenziale.

L'Anffas Civitanova ringrazia "tutta la cittadinanza, che in questo periodo così difficile ha sempre dimostrato un grande attaccamento all'associazione. Non facendo mai mancare affatto e solidarietà". (ANSA).