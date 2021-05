Moto contro furgone a Osimo, morto 41enne

(ANSA) - OSIMO, 04 MAG - Incidente stradale mortale nel pomeriggio sulla Sp 361 via Ancona (km 2+900) che collega Osimo con Ancona: una moto, condotta da un 41enne, verso le 17.30, si è scontrata con un furgone Ducato all'altezza dell'incrocio con via San Biagio. Il 41enne è deceduto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, un'ambulanza allertata dal 118 e la polizia locale di Osimo per i rilievi. Dopo l'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico è andato in tilt nella zona. (ANSA).