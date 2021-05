Stazione meteorologica a Monte Piselli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 MAG - Una stazione meteorologica è stata istallata a Monte Piselli. Il progetto ha preso il via grazie alla sinergia tra l'Associazione Meteorologica Monti Gemelli, il Co.Tu.Ge (Consorzio Turistico Monti Gemelli), i comuni di Campli (Teramo) e Ascoli Piceno. Prevede la creazione di una pagina web, online entro maggio, con previsioni meteo, immagini webcam e dati misurati dalla stazione in tempo reale da inserire sul portale del Co.Tu.Ge, utili a tutte le associazioni sportive, turistiche e culturali del territorio, appassionati della montagna e a tutti coloro che organizzano attività all'aperto. I dati meteorologici saranno utilizzati per lo studio del microclima locale, in collaborazione con i principali centri di ricerca dell'Università di Bologna e dell'Aquila; rappresentano un valido contributo in caso di allerta meteo per prevedere e affrontare correttamente i principali rischi naturali, in collaborazione con la Protezione Civile locale o altre associazioni di volontariato. La stazione meteo non solo permetterà di portare avanti studi sul microclima del territorio, ma perseguirà anche l'ambizioso obiettivo di far vivere in tutti i periodi dell'anno la montagna: cittadini, turisti, escursionisti e tutti coloro che fruiscono di Monte Piselli per attività sportive o ricreative, potranno infatti essere costantemente aggiornati sulle previsioni meteo. (ANSA).