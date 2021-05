Droga: polizia Ascoli, 3 arresti e un kg eroina sequestrata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 MAG - La Squadra mobile della Questura di Ascoli Piceno ha arrestato tre persone e sequestrato oltre un chilo di eroina al termine di una operazione incentrata sul territorio piceno. Sono stati individuate due persone ritenute corrieri non locali, sorpresi all'atto di cedere ad un cittadino di Folignano (conosciuto per precedenti specifici) l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L'eroina era occultata all'interno del copri tettuccio dell'auto condotta da uno dei due corrieri. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato e rinchiusi nel carcere di Marino del Tronto. La droga sequestrata si stima che, una volta immessa sul mercato divisa in 800 dosi, avrebbe reso circa 200mila euro. (ANSA).