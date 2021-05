Terremoto, inaugurata palestra scuola di Acquasanta

(ANSA) - ACQUASANTA TERME, 02 MAG - Inaugurata la nuova palestra della scuola di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), primo edificio pubblico ricostruito post sisma e restituito alla cittadinanza e soprattutto ai giovani del territorio. La cerimonia è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e degli assessori alla Ricostruzione Guido Castelli e all'Istruzione Giorgia Latini. "Proprio dalla scuola iniziammo nel 2016 con la realizzazione del nuovo edificio di Centrale ed ancora oggi continuiamo, coerenti con quanto fatto, e non solo detto, cinque anni fa" commenta il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni. "Con la ricostruzione della palestra possiamo dire, infatti, che abbiamo realizzato e recuperato, unici nelle Marche, il 100% degli edifici scolastici tutti completamente antisismici. Ancora una volta Acquasanta Terme si contraddistingue a livello regionale per l'efficienza e la concretezza delle azioni messe in campo". (ANSA).