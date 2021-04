Covid: Marche, -17 ricoveri ma aumentano in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - Continuano a diminuire i ricoveri nelle Marche, arrivati nell'ultima giornata a 489, -17 su ieri.

Aumentano però i pazienti in terapia intensiva (70, +2) e quelli in semi intensiva (129, +4) e quindi sono in calo solo i degenti nei reparti non intensivi: 290, -23 su ieri. I dati del servizio Sanità della Regione Marche indicano che ci sono stati anche 31 dimessi. Torna a salire il numero delle persone nei pronto soccorso, 17 (+79, non considerate tra i ricoverati. Gli ospiti di strutture territoriali sono 206. I positivi in isolamento domiciliare sono 5.693, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 6.182, mentre le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 12.591. I dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 88.259. (ANSA).