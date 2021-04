Litiga con genitori e poi aggredisce Cc, arrestato

Va a casa dei genitori, in stato d'ebbrezza alcolica, litiga con loro e poi si scaglia contro i carabinieri intervenuti su richiesta degli stessi genitori. Per questo un 30enne di Montefano (Macerata) è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macerata per i reati di resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Al culmine di un'accesa discussione, i genitori del 30enne hanno sentito la necessità di allertare le forze dell'ordine per il timore che la situazione degenerasse.

All'arrivo dei carabinieri, l'uomo li ha bersagliati di ingiurie e li ha aggrediti procurando loro lievi contusioni. Il 30enne è stato poi bloccato, arrestato e condotto in caserma in attesa dell'udienza di convalida che si terrà in tarda mattinata nel Tribunale di Macerata. (ANSA).