Insediato nuovo prefetto Ascoli Piceno Carlo De Rogatis

Si è insediato oggi il nuovo prefetto di Ascoli Piceno Carlo De Rogatis, ex vice prefetto di Belluno. Succede a Rita Stentella che ha ricoperto l'incarico dal 2016. Laureato in giurisprudenza, 62 anni, è vice prefetto dal 2008. Da luglio 2016 a giugno 2017 ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario del Comune di Cortina d'Ampezzo e da giugno 2017 a giugno 2018, analogo incarico presso il Comune di Pieve di Cadore.

Stamane De Rogatis è stato ricevuto dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che nel dare il benvenuto al neo prefetto di Ascoli si è detto "convinto che vi sarà massima collaborazione con istituzioni, forze dell'ordine e tutti i cittadini, nonché una costante attenzione al nostro territorio anche in termini di sicurezza e coesione sociale". (ANSA).