Covid: Marche, per tre Comuni fascia "arancione rafforzato"

(ANSA) - ANCONA, 26 APR - Nelle Marche "persiste una incidenza superiore a 250 positivi settimanali su 100 mila abitanti" nei Comuni di Cerreto d'Esi (Ancona), Montelabbate e Vallefoglia (Pesaro Urbino)". Per questo saranno in fascia "arancione rinforzato" dal 28 aprile al 4 maggio". Il presidente della Regione Francesco Acquaroli lo ha disposto oggi con ordinanza per "mitigare e rallentare il contagio sui rispettivi territori comunali". Da mercoledì 28 aprile a martedì 4 maggio compresi, questi tre comuni saranno in una fascia cosiddetta "arancione rafforzato". "Varranno tutte le misure per le zone arancioni, come da decreto legge nazionale, e - spiega la Regione - nel territorio comunale saranno consentiti gli spostamenti ai soli casi di salute, studio, lavoro e comprovate necessità come previsto nelle zone rosse". (ANSA).