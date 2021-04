Covid: Marche, +1 paziente in 24h (546), -5 in Semintensiva

Dopo un trend in diminuzione in corso da una decina di giorni, è tornato a salire nell'ultima giornata, ma solo di un'unità, il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: da 545 a 546. In calo i degenti in Semintensiva (140; -5) e invariati quelli in Terapia intensiva (68), crescono nei reparti non intensivi (338; +6) mentre i dimessi in 24ore sono nove. Gli ospiti di strutture territoriali sono 220 (-1) e gli assistiti nei pronto soccorso (non considerati tra i ricoverati) passano da 17 a 16. I positivi in isolamento domiciliare scendono sotto i 6mila (5.886; -149) e le quarantene a 12.641 (-320; 4.070 con sintomi e 162 sono operatori sanitari). I guariti salgono a 87.216 (+286). Il numero totale dei positivi (ricoverati+isolamenti) è ora 6.412.

(ANSA).