Cade con la bici in sentiero nel bosco, soccorso dai Vvf

E' stato necessario l'intervento di una squadra Speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco per soccorrere un escursionista caduto con la propria mountain bike mentre percorreva un sentiero in mezzo ai boschi intorno alla città di Ascoli Piceno. E' accaduto ieri.

Arrivata la segnalazione, i vigili del fuoco hanno individuato il sentiero dov'era avvenuta la caduta e hanno raggiunto l'escursionista, anche con l'ausilio di personale della Saf. L'uomo è stato soccorso e trasportato a valle dove è stato preso in carico dai sanitari del 118 nel frattempo arrivati sul posto. Presente alle operazioni di salvataggio anche il Soccorso alpino. (ANSA).