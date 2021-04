Carabinieri incontrano un lupo nel centro di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno individuato un lupo in città.

In piena notte, intorno alle 2, l'animale si stava aggirando indisturbato tra le auto parcheggiate in via Giannelli, una dele strade di accesso al centro, probabilmente alla ricerca di cibo, prima di imbattersi in una gazzella. I militari hanno notato che il lupo era ferito a una zampa e, per evitare che venisse investito, hanno deciso di seguirlo in sicurezza fino a via del Conero dove lo stesso si è dileguato nella vegetazione. Non ci sono stati incidenti grazie anche ai dispositivi luminosi attivati immediatamente dai carabinieri, che hanno informato le autorità sanitarie competenti. (ANSA).