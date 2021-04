25 aprile, sindaco Macerata, ricordiamo pagina fondamentale

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - "Il 25 aprile, con l'anniversario della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, ricordiamo una pagina fondamentale della nostra storia nella quale i valori di libertà, democrazia, giustizia e coesione trovano la loro espressione naturale nella costituzione della Repubblica e della Costituzione". Lo ha detto il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, durante la cerimonia per la festa della Liberazione, con deposizione di una corona d'alloro presso il monumento alla Resistenza in via Cioci. "Oggi più che mai dobbiamo ritrovare questo sentimento di rinascita e trasmettere ai giovani, soprattutto come istituzioni, il valore del nostro passato, della memoria e della nostra storia - ha aggiunto -.

Come allora, anche oggi, siamo chiamati, insieme, a riprendere in mano il nostro futuro e tracciare la strada della rinascita seguendo, come sempre, i nostri valori morali e civili". Alla cerimonia, promossa dalla Prefettura, dal Comune di Macerata, dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Macerata (Isrec) e dall'Anpi Comitato Provinciale di Macerata, hanno preso parte, oltre a al sindaco, il prefetto Flavio Ferdani, il presidente dell'Anpi provinciale Lorenzo Marconi e i rappresentanti della associazioni combattentistiche e d'arma. Assente, per motivi personali, la direttrice dell'Isrec Annalisa Cegna che ha portato i suoi saluti tramite il presidente Marconi. (ANSA).