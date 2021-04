25 aprile: sindaco Ascoli, ricordare senza strumentalizzazioni

(ANSA) - PESARO, 25 APR - "Per ricordare chi ha combattuto in nome della Libertà, per rendere omaggio a chi è morto in difesa di quei valori che oggi sono colonna portante della nostra Costituzione.

Senza strumentalizzazioni politiche, più che mai anacronistiche.

Ricordiamo, in silenzio". E' il messaggio del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, che ha deposto una corona di alloro al sacrario dei partigiani a Colle San Marco. Un'altra corona è stata deposta in città. (ANSA).