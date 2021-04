Università: apre anno accademico Univpm, interverrà ministra

La ministra dell'Università e della Ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa interverrà, in videoconferenza, all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2020/2021 dell'Università politecnica delle Marche. La cerimonia si terrà giovedì 29 aprile dalle 11 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube dell'Ateneo. Il tema scelto quest'anno da Univm per aprire l'anno accademico è "L'Università per la Ricerca, la Ricerca per la Comunità e per il Bene di Tutti". In apertura la relazione del Magnifico Rettore Univpm, prof. Gian Luca Gregori. Tra gli altri interventi previsti quelli del presidente di Enea, prof.

Federico Testa e del prof. Stefano Menzo, docente di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

"Tante le sfide che l'Università ha affrontato in questo periodo - afferma Gregori - e altrettante saranno quelle che dovrà fronteggiare nell'immediato futuro, anche a fronte di un incremento delle disuguaglianze generate dalla pandemia. Ma, pur con il doveroso rendiconto delle attività svolte, la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico sarà un'occasione di riflessione sul futuro del sistema universitario e, in particolare, sul futuro dell'Ateneo".

In apertura, dopo la relazione del rettore, gli interventi di Alessia Polisini, presidente del Consiglio Studentesco e della dott.ssa Rosalba Sacchettoni, Personale Tecnico Amministrativo.

(ANSA).