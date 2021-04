Covid: Marche, -21 ricoveri in 24h, -140 in una settimana

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Nelle ultime 24ore è proseguito il calo dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: ora sono 575 (-21 in un giorno) cioè 140 in meno rispetto a una settimana fa.

In calo nell'ultima giornata in particolare i degenti in Semintensiva (153; -17) e in Terapia Intensiva (70; -6) mentre i ricoveri nei reparti non intensivi sono 352 (-2). Sono state dimesse altre 41 persone, comunica il Servizio Sanità della Regione.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 219 (+3) e gli assistiti nei Pronto soccorso 14 (+1). In calo i positivi in isolamento domiciliare (6.311; -288) e le quarantene per contatto con positivi (13.060 (-21; 4.267 persone con sintomi, 171 operatori sanitari). Il totale dei positivi (ricoveri+isolamenti) è 6.886 mentre i guariti/dimessi salgono a 86.052 (+624). (ANSA).