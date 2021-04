Covid: Ancona, mattinata accessi zero in Pronto soccorso

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Zero accessi per Covid-19 stamattina al Pronto soccorso degli Ospedali riuniti di Ancona.

A riferirlo, a margine dell'inaugurazione del Corm (Centro oncologico e di ricerca Marche) è il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporosso. Un altro segno del progressivo calo della pressione sulle strutture ospedaliere.

"Negli Ospedali Riuniti - aggiunte il manager, in relazione alla pandemia - ci sono 85 ricoverati. Abbiamo assistito a un dimezzamento dei ricoveri in terapia intensiva, ancora in semintensiva c'è l'80% dei ricoverati mentre i pazienti 'ordinari' stanno diminuendo".

Quanto alla mattinata 'covid-free' al Pronto soccorso, commenta Caporossi "speriamo che questo dato si mantenga perché dobbiamo ripartire con tutto: le malattie sono tante e in quest'anno si sono aggravate. Lo stato di salute - aggiunge il dg - va recuperato con il fatto che ci sia ancora da parte nostra una possibilità di cura senza più questo incubo Covid".

"L'attività elettiva? - risponde Caporossi -, quella chirurgica ha subito un calo del 20%. Speriamo nel giro di sei mesi, con le ferie fatte, di recuperare tutto". (ANSA).