Morto Scarabicchi: Luccarini, voce poetica tra le più belle

(ANSA) - ANCONA, 22 APR - "Una delle voci poetiche più belle di Ancona". Così Antonio Luccarini, ex assessore alla Cultura del Comune dorico ricorda il poeta Francesco Scarabicchi. A lui era legato da amicizia e stima, dall'amore per la letteratura e il saper scrivere. "Insieme a Franco Scataglini era il poeta della residenza, quelli che non hanno bisogno di varcare i mari per affermarsi nel loro campo. Quelli che rimangono ancorati alla propria città e si son fatti comunque notare e apprezzare - dice all'ANSA -. Un vulcano di idee che mi ha coinvolto in tante iniziative, dagli incontri di poesia sulla terrazza del museo Archeologico alla rivista 'Il nostro lunedì', una sua creazione.

Lo ricordo con profondo affetto e chi ha ancora quella rivista adesso deve sapere che valore ci ha lasciato". (ANSA).