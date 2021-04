Corriere senza licenza per pacchi Ucraina, multa 4mila euro

(ANSA) - JESI, 22 APR - Trasportava in Ucraina i pacchi di vestiario e generi vari che le badanti presenti a Jesi e in Vallesina facevano recapitare ai propri familiari, senza avere alcuna licenza per il trasporto internazionale. Per questo motivo un vettore ucraino è stato fermato dalla Polizia locale di Jesi, e sanzionato con oltre 4 mila euro. Il veicolo è stato posto in fermo amministrativo per tre mesi, mentre la merce, confezionata in oltre 50 pacchi, è stata presa in carico da un trasportatore ufficiale, contattato dallo stesso vettore ucraino.

"Una rapidità di collegamento - riferisce il Comune in una nota - che lascia pensare ad una organizzazione ben precisa che si fa carico di tale attività, cercando di eludere le norme previste per le autorizzazioni al trasporto internazionale e pronta a trovare una immediata soluzione alternativa qualora il veicolo venisse fermato al controllo". (ANSA).