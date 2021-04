Terremoto: Gentilucci, aumento costo materiali ricostruzione

(ANSA) - PIEVE TORINA, 21 APR - "L'aumento esponenziale del costo dei materiali per la ricostruzione, tra cui acciaio e coibenti, costituisce un problema serio per le imprese e per i cittadini e che andrebbe in qualche modo calmierato": a dirlo è stato il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, che è tornato a sottolineare alcune criticità già evidenziate a Fermo durante l'incontro con i sindaci sul Recovery plan per il cratere.

Gentilucci ha anche evidenziato il problema delle imprese del territorio, ferme ormai da quattro anni, "che sono di fatto ai margini della ricostruzione". "Occorre invece fare in modo che queste possano lavorare e diventare protagoniste proprio della ricostruzione, perché ciò significa volano per lo sviluppo economico dell'intera area dell'alto Maceratese", ha aggiunto.

"Relativamente al Recovery plan - ha detto ancora il sindaco - ho rappresentato l'esigenza, in qualità di presidente dell'Unione Montana Marca di Camerino, che si prenda esempio da quanto fatto nel 1997 per la realizzazione della superstrada che collega i nostri territori a Foligno, ponendo la questione che la pedemontana non si fermi sotto Camerino ma prosegua almeno fino ad Ascoli Piceno, il tutto agganciato con la viabilità secondaria finanziabile con il nuovo Psr". "Vogliamo una ricostruzione a misura d'uomo e di territorio, perché dalle macerie e dal dolore si riemerga con rinnovata forza e capacità di ripartenza", ha concluso Gentilucci. (ANSA).