Si perde in montagna e finisce in canalone, salvato da Vvf

Abbandona sentiero e non riesce a ritrovare la strada, finendo in un canalone profondo e impervio. E' accaduto nel pomeriggio ad un escursionista in difficoltà sul Monte Nerone a Piobbico (Pesaro Urbino). Sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra da Cagli e con l'elicottero Drago 53 del reparto volo Vvf di Arezzo con cui è stato effettuato il recupero della persona, portata in luogo sicuro. Presente sul posto anche il personale del Soccorso alpino. (ANSA).