Droga: fermato da Cc con un kg di cocaina e arrestato

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 21 APR - I carabinieri di San Benedetto del Tronto, nel corso dei pattugliamenti per il controllo del territorio, insospettiti dai movimenti di un'autovettura di piccola cilindrata, risultata presa a noleggio, hanno deciso di inseguirla e bloccarla in via Volta, nei pressi del lungomare, identificando alla guida un albanese di 36 anni, conosciuto alle forze dell'ordine e residente nel Fermano che alla vista dei militari è apparso da subito particolarmente agitato e sfuggente. I carabinieri hanno perquisito l'auto, scoprendo due panetti contenenti oltre un kg di cocaina, occultati sotto il sedile lato guida. L'ingente quantitativo di stupefacente, destinato probabilmente al mercato dello spaccio di tutta la Riviera delle Palme per i prossimi mesi estivi, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 200mila euro.

L'uomo, portato in caserma, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della magistratura. (ANSA).