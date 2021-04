Covid: Comitato Mezzavalle, no a uso app per spiaggia libera

(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Il Comitato Mezzavalle Libera, da sempre impegnato per la libera fruizione del litorale di Ancona e attento alla sua tutela ambientale, è "contrario all'utilizzo dell'applicativo per la prenotazione delle spiagge libere". "La passata stagione - scrive in una nota, dopo la decisione del Comune di indire una nuova gara di appalto per la gestione delle spiagge libere - ha dimostrato chiaramente che, nonostante la cospicua affluenza sulle spiagge, non si sono riscontrati aumenti nel numero dei contagi". "La massiccia campagna vaccinale, lo stare all'aria aperta e il mantenimento delle regole sul distanziamento - aggiunge - sono già premesse sufficienti a garantire un accesso sicuro alle spiagge, come avviene in altri luoghi pubblici".

Il Comitato 'consiglia' di "utilizzare l'applicativo e limitarlo alle sole spiagge della Riviera del Conero, lasciando liberamente fruibili gli altri lidi dorici, crea una base ambigua per una gestione limitata e privatistica delle spiagge libere nel tempo". Tra le criticità nell'uso dell'app I-Beach, lo scorto anno, il Comitato Mezzavalle Libera segnale "incomprensibili e pericolosi stalli insabbiati o portati via dalle prime mareggiate nella spiaggia"; "assembramenti incontrollati soprattutto presso gli stabilimenti balneari di Portonovo"; "accessi totalmente incontrollati via terra e via mare"; "iniquità nel prenotare e totale mancanza di trasparenza, che ha favorito i soliti furbetti del digitale".

"Se lo scorso anno, di fronte ad una pandemia sconosciuta, per cause di forza maggiore si è accettato l'uso dell'applicazione, - afferma il Comitato - oggi ribadiamo la sua totale inutilità per le spiagge libere, denunciando lo sperpero di denaro pubblico nei provvedimenti adottati dal Comune che non hanno di certo garantito il contingentamento delle presenze, nè la tutela ambientale come propagandato.

Il Comitato chiede al Comune, comunque, di permettere "ai residenti la possibilità di prenotare almeno un giorno prima dei non residenti, la possibilità di prenotare per fasce orarie e di effettuare prenotazioni continuative, per consentire a tutti, residenti e turisti, di recarsi al mare anche in giornate consecutive e anche nella medesima spiaggia". (ANSA).