Un nuovo centro tennis a Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO, 19 APR - Inaugurato il nuovo centro tennis della città di Tolentino. Il nuovo impianto sportivo - omologato per tornei nazionali e internazionali - è stato realizzato in zona Pace. Sono a diposizione degli sportivi e in particolare degli appassionati di tennis e padel, diversi campi e infrastrutture di servizio. Il nuovo centro è costituito da sette campi da tennis di cui uno centrale ipogeo in terra rossa, due campi in sintetico coperti con struttura tensostatica, quattro campi coperti con struttura pressostatica movibile nel periodo estivo in terra rossa. A questi si aggiungono due campi per il padel.

Sono stati realizzati anche locali adibiti a segreteria, due spogliatoi, palestra, sala polivalente, sala riservata per i maestri, infermeria e bar-ristorante. Il nuovo centro tennis si sviluppa su una superficie di 17mila metri quadrati. Alla cerimonia di inaugurazione, accolti dal sindaco Giuseppe Pezzanesi, hanno partecipato diverse autorità, sia civili che militari, tra cui Fabio Luna, presidente regionale del Coni; Luca Sbrascini, responsabile tecnico giovanile nazionale della Fit per Marche e Umbria e Andrea Pallotto, consigliere regionale Fit; Pierpaolo Cenci, fiduciario provinciale settore tecnico nazionale Fit e diversi consiglieri regionali tra cui Pierpaolo Borroni, Romano Carancini Anna Menchi, Renzo Marinelli e Jessica Marcozzi, mamma della campionessa Elisabetta Cocciaretto, che con un videomessaggio ha voluto salutare i presenti annunciando che presto sarà a Tolentino per allenarsi. (ANSA).