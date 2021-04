Moto: Portogallo; calvario Rossi, cade e si ritira

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Continua il calvario di Valentino Rossi in questo inizio di stagione. Il Dottore è infatti caduto e si è ritirato durante il 16mo giro del gran premio del Portogallo. Partito dalla 17ma posizione in griglia in sella alla sua Yamaha Petronas, il pluricampione del mondo ha subito guadagnato alcune posizioni, ma poi è stato a lungo in 12ma posizione alle spalle del fratello Luca Marini. E lo aveva appena superato quando alla curva 11 è scivolato, e gara per lui finita. (ANSA).