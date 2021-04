Vaccini, nelle Marche 'carovana' Centri Sociali con 50 mezzi

(ANSA) - ANCONA, 17 APR - Una carovana di oltre 50 mezzi provenienti da tutte le Marche si è diretta verso Ancona oggi pomeriggio "per difendere il diritto alla salute, per rivendicare una sanità pubblica e territoriale, una campagna vaccinale rapida ed efficace" informano gli organizzatori.

"Riprendiamoci le strade, con ogni mezzo necessario" lo slogan della manifestazione lanciata dai Centri Sociali Marche. Il 'serpente' di mezzi si è snodato per il centro di Ancona, paralizzando il traffico cittadino. Davanti allo Stadio Dorico, i manifestanti si sono riuniti in un presidio "per denunciare l'inaccettabile speculazione sui vaccini e il brutale strapotere di BigPharma nella gestione dello stato di emergenza". (ANSA).