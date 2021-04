Turismo: nasce la Riviera del San Bartolo

(ANSA) - PESARO, 17 APR - L'azzurro dell'Adriatico, il verde dei colli, il vociare dei biker hanno fatto da cornice, questa mattina, alla firma del Protocollo d'intesa "Riviera del San Bartolo" siglato da Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, da Filippo Gasperi, sindaco di Gradara e da Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce Mare. Vimini lo ha definito "un luogo dell'anima" costellato di perle come "Gabicce, luogo armonioso in cui abbracciare il ritmo lento del mare; la splendida Gradara, Capitale del Medioevo; Pesaro, Città della Musica Unesco vivace e accogliente. Gettiamo le basi per condividere strategie di marketing territoriale che potranno volare alto grazie al San Bartolo, un Parco amato da chi vive nei suoi dintorni e dai turisti di tutta Italia a cui sono rivolti sempre più articoli e servizi di testate nazionali".

Gasperi ha parlato di "straordinaria ricchezza di questi territorio, un patrimonio diffuso in cui si sovrappongono armoniosamente luoghi d'arte, siti archeologici, aree naturalistiche, spiagge accessibili, tradizioni culturali e gastronomiche. Con la firma di oggi ci impegniamo a condividere e attuare linee di intervento unitarie e strategia per la crescita, qualitativa e quantitativa dell'offerta turistica e culturale, valorizzando e tutelando le specificità locali".

"Oggi è una giornata storica - ha detto Pascuzzi -. Gettiamo la base di un progetto importantissimo per la promozione di un unico territorio che unisce tre grandi realtà che vivono di turismo, ognuna con le sue peculiarità. L'obiettivo è intraprendere un percorso comune sulla valorizzazione di un bellissimo territorio, creando un network tra le tre città. Ci consideriamo una realtà turistica fondamentale, siamo la porta (nord) della Regione Marche, al pari della Riviera delle Palme e della Riviera del Conero". Un vero e proprio Distretto Turistico e Culturale, con il coinvolgimento dell'Ente Parco. (ANSA).