Covid, Marche, 718 ricoverati, 32 in meno di ieri

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - Prosegue velocemente il calo dei ricoveri per covid negli ospedali marchigiani. Nelle ultime 24 ore sono scesi a 718, -32 su ieri. In diminuzione i pazienti in terapia intensiva (108, -4 su), quelli in semi intensiva (171, -5) e in maniera più sostenuta quelli in reparti non intensivi: 439, -23 su ieri, Secondo i dati del servizi Sanità della Regione Marche ci sono stati anche 71 dimessi. Si allenta la pressione sui pronto soccorso, dove ora si trovano 25 persone, tecnicamente nn considerate tra i ricoverati. Gli ospiti di strutture territoriali sono 242.I positivi in isolamento domiciliare sono 6.979 e i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 7.697, mentre sono 12.883 le persone in quarantena. Infine i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 83.355 (ANSA).