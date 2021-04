Università: Macerata, a 85 anni laurea bis in Storia

Due anni fa, già ultraottantenne, si era laureato in Filosofia all'Università di Macerata per trovare una risposta alla scomparsa della sua amata Angela, venuta a mancare per un male incurabile. Oggi, con una votazione di 101 su 110,Italo Spinelli, operaio in pensione di Finale Emilia (Modena), 85 anni il prossimo 21 maggio, ha fatto il bis con la laurea magistrale. Questa volta in "Ricerca storica e risorse della memoria", sempre nello stesso ateneo. "A spingermi agli studi - ha raccontato - è la voglia di sapere, perché la storia è bella e bisogna saperla trattare per il verso giusto".

Spinelli, che cinque anni fa aveva scelto l'ateneo maceratese perché già allora offriva corsi anche online, questa volta ha discusso la sua tesi insieme ai suoi più giovani colleghi in video conferenza a causa delle restrizioni di contrasto alla pandemia, a casa, circondato dall'affetto della sorella e dei figli. Il lavoro del laureando era dedicato ai "Patrioti della bassa padana nell'Ottocento", relatore Marco Severini.

A inizio della seduta è intervenuto per salutarlo anche il rettore Francesco Adornato, che ha invitato Spinelli, insieme agli altri laureati magistrali, alla cerimonia pubblica di consegna delle pergamene in piazza che l'Ateneo organizzerà a settembre per festeggiare tutti i suoi laureati a distanza.

