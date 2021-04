Covid: Marche, ricoveri ancora giù, sono 750 (-37)

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Ancora giù il numero dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: in tre giorni -112.

Nell'ultima giornata 37 degenti in meno nelle strutture ospedaliere regionali: ora sono 750. In calo, comunica il Servizio Sanità della regione, i ricoverati in Terapia intensiva (112; -4), in Semintensiva (176 (-13) e nei reparti non intensivi (462; -20). Stabile il numero di ospiti di strutture territoriali (241) mentre gli assistiti nei pronto soccorso diminuiscono a 30 (-13). Scendono sotto il 7mila i positivi in isolamento domiciliare (6.986; -83) e le quarantene per contatto con contagiati sono 13.084 (-36; ci sono 5.233 persone con sintomi, 210 sono operatori sanitari). I guariti/dimessi salgono a 83.003 (+427). (ANSA).