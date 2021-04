Un film su danzatore Spadò al Los Angeles Italia

"Spadò, il danzatore nudo", documentario di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi, sulla vita dell'artista Alberto Spadolini (Ancona 1907-Parigi 1972), è tra i film selezionati alla 16/a edizione del Los Angeles-Italia Film Fashion and Art Festival in programma dal 18 al 24 aprile.

Il film - girato ad Ancona, Fermo, Porto Sant'Elpidio e Gardone Riviera - è stato presentato al pubblico al Vittoriale degli Italiani ed è stato finalista al Bellaria Film Festival, Cuneo Film Festival e Cefalù Film Festival. Con un ricco repertorio di immagini d'epoca, molte delle quali recuperate in una soffitta a Fermo dall'Atelier Alberto Spadolini del nipote Alberto Travaglini, ripercorre la vicenda biografica ed artistica del ballerino, pittore e regista anconetano, star nella Parigi degli anni Trenta. Una vita vissuta come un'opera d'arte, quella di Spadò, che dopo l'amicizia con Gabriele D'Annunzio e l'apprendistato artistico romano presso il Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia, emigrò a Parigi ed in breve tempo diventò danzatore con Serge Lifar. Fu coreografo apprezzato da Maurice Ravel e Marlene Dietrich, pittore ammirato da Jean Cocteau e Max Jacob, regista con Django Reinhard e Suzy Solidor, attore con Jean Marais, cantante con Mistinguett e amante di Josephine Baker. La selezione al Los Angeles-Italia Film Fashion and Art Festival sarà l'occasione per far conoscere il documentario anche al pubblico americano.

La rassegna cinematografica, patrocinata dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno del ministero della Cultura Italiano e di Intesa SanPaolo Bank, onora ogni anno il meglio della cultura italiana e italo-americana attraverso anteprime, spettacoli e mostre nei giorni che precedono la notte degli Oscar. L'edizione 2021 sarà dedicata a Ennio Morricone, e vedrà come ospiti Quincy Jones, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Tony Renis, Giuseppe Tornatore, Andrea Bocelli. (ANSA).