Terremoto:630mila euro restauro immobile Erp Monsampietro M.

(ANSA) - MONSAMPIETRO MORICO (FERMO), 14 APR - Dopo i lavori di ricostruzione della sede del Municipio di Monsampietro Morico e del Teatro "B.Gigli" sarà la volta della ricostruzione dell'immobile tra il Teatro e il Municipio che è sede di alloggi per edilizia residenziale pubblica. Lo rende noto il sindaco Romina Gualtieri. "E' giunta notizia dall'Usr (Ufficio Speciale Ricostruzione) della valutazione di congruità dell'importo richiesto di circa 630mila euro che condurrà al rientro di famiglie nella terra monsampietrina" spiega, esprimendo gratitudine ai tecnici, "che con impegno e dedizione, collaborano nella gestione delle emergenze". Emergenze che "non ci vedono indietreggiare, dal 2016 in trincea per sisma e covid, resistiamo e ricostruiamo". (ANSA).