Vaccini: Comune Ascoli, aree e gazebo gratuiti a farmacie

L'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno concederà gazebo gratuiti a tutte le farmacie pubbliche e private del comune per la somministrazione dei vaccini anti-Covid negli spazi esterni adiacenti le farmacie stesse.

"Si tratta di un'azione di sostegno e vicinanza a tutta la cittadinanza ascolana, - spiega il sindaco Marco Fioravanti - perché oltre al suolo pubblico, già concesso gratuitamente, l'Amministrazione comunale fornirà gazebo attrezzati per la somministrazione dei vaccini. In questo modo - aggiunge - sarà possibile avere ulteriori spazi in cui effettuare le vaccinazioni, in modo da accogliere i cittadini all'aria aperta e senza creare assembramenti all'interno delle farmacie. In aggiunta, metteremo a disposizione i volontari di Protezione civile come ulteriore supporto alle procedure di vaccinazione".

(ANSA).