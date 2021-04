Covid: ristoratore dimesso a manifestazione,'ancora provato'

Un ricovero di dieci giorni in ospedale per Covid-19, dieci chili persi, e alla prima uscita pubblica ha voluto partecipare comunque alla manifestazione di protesta ad Ancona organizzata da Confcommercio Marche contro i provvedimenti restrittivi. "Quello che stiamo passando - ha detto Marcello Nicolini, titolare dell'omonimo ristorante a Portonovo (Ancona), cauto sul tema riaperture - è indescrivibile ma bisogna tenere duro, io ho vissuto il Covid in prima persona e posso dirlo. È inutile passare da rossi a bianchi se poi riprendono i contagi, - ha osservato - meglio aspettare che si facciano più vaccini e la stagione calda e ricominciare".

"Sono uscito dall'ospedale giovedì scorso - ha detto Nicolini - sono ancora provato da questo virus, sono debole. Non so come l'ho preso, vivo da solo, eppure è toccato anche a me.

Giorni terribili, ho pianto in ospedale: quando sei lì non sai come andrà e chiedi medicine, le cerchi come il pane. Se la mattina tardavano un po' già mi preoccupavo - racconta - Mi hanno curato con una terapia sperimentale, quella mi ha salvato.

È importante riaprire sì ma l'importante è che ci sia anche la salute". (ANSA).