Covid: Marche, picchiata ricoveri in 24ore, sono 840 (-22)

Ricoveri per Covid-19 in picchiata nelle ultime 24ore nelle Marche: sono passati da 862 a 840 (-22). Il calo più consistente si è verificato nei reparti non intensivi (514; -20) mentre in Terapia intensiva ci sono due degenti in meno (127) e la situazione in Semintensiva è rimasta invariata (199). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione che dà conto anche di 54 persone dimesse nell'ultima giornata.

In crescita gli assistiti nei pronto soccorso (41; +7), che non vengono conteggiati tra i ricoverati, e invariato il numero di ospiti di strutture territoriali (248). In discesa anche i positivi in isolamento domiciliare (7.110; -83) e le quarantene per contatto con positivi (13.239; -85) tra i quali ci sono 5.554 persone con sintomi e 227 operatori sanitari. I guariti/dimessi sono 82.073 (+316). (ANSA).