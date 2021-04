La stagione balneare nelle Marche dal 1 maggio al 3 ottobre

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - La stagione balneare 2021 nelle Marche inizia il primo maggio e termina il 3 ottobre per le acque marino-costiere e quelle interne dolci degli invasi artificiali (Castreccioni, Borgiano e Fiastra), mentre per le acque balneari fluviali (Ascoli Piceno) l'inizio sarà il 25 giugno e terminerà il 5 settembre 2021. La qualità delle acque è valutata eccellente per l'86,2% e buona per l'8,3% delle 254 acque di balneazione, con un significativo miglioramento rispetto alla precedente stagione che presentava acque eccellenti per l'80%.

Sono i dati che emergono dalla delibera sulla gestione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2021, sulla qualità delle acque e sulle attività di tutela dei bagnanti, approvata il 12 aprile dalla Giunta regionale su proposta dall'assessore all'Ambiente Stefano Aguzzi. "L'intensa attività per migliorare il sistema fognario e la depurazione delle acque reflue urbane sta dando ottimi risultati, lo attestano i dati sulla qualità delle nostre acque balneari che nel corso dell'ultimo anno sono migliorate significativamente - dichiara l'assessore -. La Regione si è mossa per centrare due obiettivi: rafforzare la tutela dei bagnanti attraverso la garanzia di conformità delle acque balneari e migliorare la qualità delle stesse aumentando la capacità di depurazione delle acque reflue urbane". Aguzzi sottolinea che l'apertura è stata quest'anno anticipata e la chiusura posticipata: "così vogliamo incoraggiare la ripresa delle attività del settore della balneazione. Ritengo che questo possa essere il primo segnale di una ripartenza più complessiva della nostra economia della quale sono particolarmente fiducioso". I controlli sono effettuati dall'Arpam. I potenziali divieti di accesso alle spiagge e alle acque marine balneari, legati ad eventuali emergenze riferibili alla pandemia da Covid 19, saranno quelli emanati dalle autorità nazionali e regionali. (ANSA).