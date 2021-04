Covid: Lollobrigida (FdI), aperture immediate e in sicurezza

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La pandemia non è più un'emergenza, ormai è una crisi sanitaria ed economica. Non possiamo sapere quando finirà la crisi sanitaria ma non possiamo immaginare che si sacrifichi l'economia di una Nazione: comparti come quello turistico non possono ripartire senza date precise. Pur condannando ogni forma di violenza, riteniamo legittime le proteste e corrette le istanze di ristoratori, gestori di palestre e partite IVA. Sono sparite le zone gialle dove si potevano svolgere, pur con limitazioni, alcune attività. È necessario farle ripartire in sicurezza a cominciare da quelle all'aperto visto che, secondo alcuni studi, solo un contagio su mille avviene all'esterno. Fratelli d'Italia vuole aperture immediate e in sicurezza". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, nel corso di una conferenza stampa ad Ancona alla presenza del deputato e commissario regionale FDI, Emanuele Prisco, e del capogruppo in Consiglio regionale delle Marche Carlo Ciccioli. (ANSA).