Furti, furgoncino come ariete contro centro commerciale

(ANSA) - SENIGALLIA, 10 APR - Hanno usato un furgoncino come ariete i ladri che la scorsa notte hanno assaltato un negozio all'interno del centro commerciale Il Maestrale, zona Cesano di Senigallia. I malviventi hanno sfondato prima l'ingresso sul lato nord, poi hanno forzato la saracinesca del negozio "Douglas". Una volta all'interno hanno trafugato profumi da uomo e da donna. L'allarme ha fatto intervenire la vigilanza privata, sul posto anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini per risalire agli autori del furto, che nel frattempo avevano fatto perdere le proprie tracce. Dalle videocamere di sorveglianza esterne e interne, si vedono tre persone a volto coperto in azione. Il bottino è in via di quantificazione, così come i danni alla saracinesca e all'ingresso del centro commerciale. (ANSA).