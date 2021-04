Covid, Marche, -23 ricoveri in 24 ore, sono 857

(ANSA) - ANCONA, 10 APR - Prosegue il calo dei ricoveri per covid negli ospedali delle Marche: in una giornata sono scesi a 857, -23 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 132 (-2), quelli in semi intensiva 199 (invariato), quelli in reparti non intensivi 526 (-21). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati anche 51 dimessi. Si conferma l'allentamento della pressione sui pronto soccorso, dove si trovano 37 persone (-1), non ricomprese tra i ricoverati, mentre gli ospiti delle strutture territoriali sono 254. I positivi in isolamento domiciliare sono 7.321, il totale dei positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamento) sono 8.178. Le persone in quarantena sono 13.673. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 81.138 (ANSA).