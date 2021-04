Scuola: sindaco Pesaro,Stato e Regione agiscano su screening

(ANSA) - ANCONA, 09 APR - "La scuola in sicurezza si può.

Stato e Regione si mettano all'opera". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in vista alla scuola media Dante Alighieri di Soria, mentre a Pesaro è in corso il terzo screening per gli studenti. Dalla prossima settimana controlli alle superiori. "Lo screening delle scuole - osserva - è l'unico strumento possibile per garantire la conclusione dell'anno scolastico in sicurezza".

"Non c'è altra soluzione se vogliamo garantire una conclusione dell'anno scolastico ordinata, - aggiunge Ricci - perché i ragazzi sono fuori dalla campagna vaccinazione fino ai 16 anni e dai 17 lo faranno probabilmente in estate".

Ieri l'incontro con il ministro Bianchi. "Abbiamo condiviso con lui il protocollo che ci ha consentito di portare avanti l'operazione "Scuole Sicure" a Pesaro, - riferisce il sindaco - un modello che può essere replicato a livello nazionale. Nel ministro c'è la volontà di monitorare i ragazzi in tutte le scuole, ricordiamo che a bilancio ci sono 150 milioni di euro (dl Sostegno ndr), destinati al controllo degli studenti".

Quanto al terzo giro di screening a Pesaro, afferma Ricci, "la Regione ha perso una grande occasione, non hanno voluto collaborare e non ci hanno fornito i tamponi. Contenti di aver portato avanti il progetto "Scuole Sicure" con le nostre risorse, ma ci dispiace per gli altri studenti marchigiani, perché tutti hanno diritto di andare a scuola in sicurezza".

Domani, ultimo giorno di tamponi veloci per le scuole medie: dalle 8.30 alle 10.30 alla Leopardi; dalle 8.30 alle 13 alla Don Gaudiano; dalle 11 alle 13 alla Olivieri. (ANSA).