Vaccini: sindaco Macerata, orgoglio visita Figliuolo e Curcio

(ANSA) - MACERATA, 08 APR - "La presenza del generale Figliuolo e dell'ingegner Curcio per l'apertura del nuovo polo vaccinale ci ha reso molto orgogliosi", a dirlo è il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, al termine della visita al nuovo centro di Piediripa. "Devo ringraziare quanti hanno collaborato e lavorato per l'apertura della struttura che il Comune ha messo a disposizione dell'Asur - ha aggiunto Parcaroli -. Qui, compatibilmente con l'arrivo delle dosi, potranno essere effettuate circa 1.200 somministrazioni al giorno". "Il generale Figliuolo, che ha evidenziato l'importanza della sinergia tra pubblico e privato, ha spiegato che, al termine della somministrazione del vaccino agli over 80 e ai soggetti fragili, si procederà con la somministrazione alle categorie produttive; un momento fondamentale per far ripartire anche la nostra economia", ha detto ancora il sindaco. (ANSA).