Vaccini: Mancinelli, logistica ottimale, ora dosi e criteri

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - "Ho voluto ringraziare la Protezione Civile e le migliaia di volontari sempre cosi presenti, attivi e disponibili. Il Comune di Ancona continuerà a fare la propria parte mettendo a disposizione le sedi, la logistica e l'assistenza" Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, dopo l'incontro al centro vaccinale della struttura 'Paolinelli' con il commissario straordinario all'emergenza covid gen. Francesco Paolo Figliuolo e con il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. Una logistica e una assistenza che "peraltro sono state citate dal generale Figliuolo come modello organizzativo ottimale: un centro semplice e funzionale, come dovrebbero essere tutti i centri vaccinali italiani". "Al Governo e alla Regione - prosegue Mancinelli - chiediamo ciò che è di loro competenza: le quantità necessarie di vaccini, criteri seri e rigorosi per la somministrazione degli stessi, una adeguata organizzazione del personale sanitario. Cioè tutto quello che è indispensabile perché l'accelerazione del piano vaccinale ci sia sul serio".

