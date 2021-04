Droga: panetto eroina in scatola sterzo auto, due arresti Ps

All'interno di un'auto in arrivo ad Ancona da Senigallia, la polizia ha trovato, sotto la 'scatola' dello sterzo, un panetto di eroina del peso di oltre un etto e dieci grammi. Gli uomini di origine pakistana, 22 e 35 anni, che viaggiavano a bordo del mezzo, sono stati arrestati per concorso in detenzione di droga a fini di spaccio e trasferiti nel carcere anconetano di Montacuto in attesa di convalida. La scoperta dello stupefacente è stata fatta dagli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e del Commissariato di Senigallia durante servizi di controllo in occasione delle trascorse festività pasquali, anche per verificare il rispetto delle misure anti-Covid, predisposti con Ordinanza dal Questore di Ancona.

I poliziotti hanno intimato l'alt all'auto, con targa italiana, e gli occupanti hanno mostrato subito insofferenza al controllo. Approfondendo le verifiche sono stati notati pezzi di stoffa 'penzolare' dalla scatola dello sterzo: la successiva perquisizione ha fatto emergere l'involucro, tra il vano porta fusibili e la parte sottostante il volante, avvolto nel nastro adesivo da pacchi, contente l'eroina. Così è scattato l'arresto dei due uomini ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(ANSA).