Covid: Marche, calo ricoveri a 893 (-4), -1 Intensiva (138)

Prosegue il trend discendente di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: in 24ore passano da 897 a 893 (-4) con un paziente in meno in Terapia intensiva (138) e cinque in meno in Semintensiva (204) mentre salgono a 551 (+2) i ricoverati in reparti non intensivi. Intanto si contano 65 dimessi nell'ultima giornata e gli assistiti nei pronto soccorso (non considerati tra i ricoveri) calano a 50 (-14). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Gli ospiti di strutture territoriali sono 260 (-2). I positivi in isolamento domiciliare sono 7.441 (+12) e le quarantene per contatto con altri positivi 14.450 (-491) tra cui 6.471 persone con sintomi e 260 operatori sanitari. I guariti superano gli 80mila (80.139; -462). (ANSA).