Covid, Curcio, attenzione in più per aree colpite da sisma

(ANSA) - MACERATA, 08 APR - "Questo è un territorio che porta ancora le ferite del sisma e questa emergenza nazionale si va a sommare in alcuni territori alla necessità di ricostruire. In queste aree c'è bisogno di un'attenzione in più". A sottolinearlo è stato il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, al termine della visita al nuovo centro vaccinale di Piediripa di Macerata alla presenza del commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Curcio ha, inoltre, elogiato l'impegno dei volontari di Protezione civile che operano sul territorio marchigiano. (ANSA).